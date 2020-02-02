Ювентус у рідних стінах розгромив Фіорентину, Роналду двічі відзначився з пенальті: 22-й тур Серії А, матчі неділі

В рамках 22-го туру чемпіонату Італії Фіорентина зазнала поразки в Турині. Звіт про цей та інші матчі неділі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2019/20, 22-й тур

Ювентус – Фіорентина – 3:0

Голи: Роналду, 40 (пен), 80 (пен), Де Лігт, 90+1

Лаціо – СПАЛ – початок о 16:00

Мілан – Верона – початок о 16:00

Лечче – Торіно – початок о 16:00

Удінезе – Інтер – початок о 21:45

Недільню програму відкривав центральний поєдинок між Ювентусом і Фіорентиною у Турині. До перерви ініціативою володіли "б'янконері", які ще у перші півгодини двічі претендували на "одинадцятиметровий", хоча по воротах пройшов всього один удар Бентанкура (сейв Дронговскі). "Фіалки" відповіли моментами на 23-й хвилині – К'єза бив під дальню стійку метрів з п'яти, а Лірола з дистанції стріляв у дев'ятку. В обох випадках виручив Щенсни, а на 40-й хвилині гості були покарані за марнотратство пенальті, призначеним за гру рукою Пеццели. Роналду впевнено його реалізував – 1:0.

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По перерві гра почала розкриватися ближче до середини тайму. Так, Фіора могла відігратися після пострілу Бенассі на 62-й хвилині (повз дальню стійку), на що туринці відповіли проривом Кости з передачею під удар Ігуаїну – Дронговскі врятував. Також Юве провів кілька менш гострих пострілів, але всі йшли у площину. Крім того, на 69-й хвилині було доволі суперечливе влучання м'яча в Кутроне після замикання Де Лігта, але обійшлося без пенальті. Не обійшлося без нього на 78-й, коли Бентанкура завалили у штрафному – з "позначки" пробив Роналду, оформивши дубль. Добив же "фіалок" Де Лігт, який на 90+1-й замкнув подачу Дибали з кутового – 3:0.

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