Конте може втратити посаду в Інтері після критики керівництва – "нерадзуррі" оперативно знайшли зіркову заміну

Інтер завершив сезон в Серії А на 2-му місці вперше за 10 років. Однак після останньої гри Антоніо Конте жорстко розніс керівництво клубу, яке, на думку тренера, не робило нічого, щоб захистити його і гравців від критики.

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За інформацією Sempre Inter, Конте може покинути міланську команду, причому зробити це з власної ініціативи. Якщо фахівець піде, його наступником спробують зробити Массіміліано Аллегрі, який раніше вже приходив замість Конте в Ювентус. Крім того, спортивний директор Інтера Джузеппе Маротта прекрасно знайомий з Аллегрі по спільній роботі в Юве.

Додамо, що 52-річний Аллегрі перебуває без роботи з літа 2019 року, коли він покинув Ювентус. Раніше фахівець анонсував повернення до роботи. За повідомленнями ЗМІ, у послугах Макса також зацікавлені ПСЖ та Барселона.

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