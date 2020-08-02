toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
ДИНАМО МІРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Конте може втратити посаду в Інтері після критики керівництва – "нерадзуррі" оперативно знайшли зіркову заміну

22:21 - Читать на русском
Конте може втратити посаду в Інтері після критики керівництва – "нерадзуррі" оперативно знайшли зіркову заміну
Антоніо Конте / Getty images

Гнівний спіч на адресу керівництва Інтера може мати фатальні наслідки для головного тренера команди Антоніо Конте.

Інтер завершив сезон в Серії А на 2-му місці вперше за 10 років. Однак після останньої гри Антоніо Конте жорстко розніс керівництво клубу, яке, на думку тренера, не робило нічого, щоб захистити його і гравців від критики.

Конте знищив керівництво Інтера: Ми місяцями їли гній і не отримували захисту

За інформацією Sempre Inter, Конте може покинути міланську команду, причому зробити це з власної ініціативи. Якщо фахівець піде, його наступником спробують зробити Массіміліано Аллегрі, який раніше вже приходив замість Конте в Ювентус. Крім того, спортивний директор Інтера Джузеппе Маротта прекрасно знайомий з Аллегрі по спільній роботі в Юве.

Додамо, що 52-річний Аллегрі перебуває без роботи з літа 2019 року, коли він покинув Ювентус. Раніше фахівець анонсував повернення до роботи. За повідомленнями ЗМІ, у послугах Макса також зацікавлені ПСЖ та Барселона.

Інтер взяв срібло Серії А, перегравши Аталанту: криза "Богині" перед ЛЧ, Маліновський – надія, а Янґ повернув молодість

blog_ava
Інтер зробив офіційну заяву щодо трансферу Мессі
10:48
13607
Теги
Інтер Інтер Головне Італія Антоніо Антоніо Конте Массіміліано Массіміліано Аллегрі
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
5
хв
Металіст 1925
19:00
Чорноморець
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук