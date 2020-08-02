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ДИНАМО АТАЛАНТА - ІНТЕР АРСЕНАЛ - ЧЕЛСІ МІРЧА ЛУЧЕСКУ

Конте знищив керівництво Інтера: Ми місяцями їли гній і не отримували захисту

12:36 - Читать на русском
Конте знищив керівництво Інтера: Ми місяцями їли гній і не отримували захисту
Антоніо Конте / ФК Інтер

Наставник Інтера Антоніо Конте не добирав слів на адресу клубних босів після заключного матчу Серії А проти Аталанти.

 
Даніло Д'Амброзіо 1’
Ешлі Янґ 20’
1’ Даніло Д'Амброзіо
20’ Ешлі Янґ

"Інтер повинен рости і розвиватися у всіх сферах – зокрема, і поза полем. Великий клуб повинен захищати своїх гравців набагато більше. Найближчим часом я повинен зустрітися з президентом клубу і обговорити цей момент. Я читав інтерв'ю Спаллетті, датоване 2017 роком. З того часу нічого не змінилося.

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Ми місяцями їли гній і не отримували жодного захисту. Я бачу шлях, по якому ми повинні йти, і знаю, що потрібно робити. Можу бути громовідводом перший рік, але, якщо ти не вчишся і продовжуєш повторювати одні й ті ж помилки, це перетворюється в божевілля. При цьому я не маю на увазі футболістів чи трансферну політику.

Не думаю, що гравці вважають свою роботу належно оціненою клубом. Ці хлопці заслуговують на більше", – цитує Конте Football Italia.

Нагадаємо, Інтер завершив чемпіонат на другій позиції, відставши від Ювентуса на 1 пункт. Також "нерадзуррі" продовжують виступи в Лізі Європи.

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Італія Інтер Інтер Антоніо Антоніо Конте Аталанта - Інтер
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