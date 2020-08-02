Конте может потерять пост в Интере после критики руководства – "нерадзурри" оперативно нашли звездную замену

Интер завершил сезон в Серии А на 2-м месте впервые за 10 лет. Однако после последней игры Антонио Конте жестко разнес руководство клуба, которое, по мнению тренера, не делало ничего, чтобы защитить его и игроков от критики.

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По информации Sempre Inter, Конте может покинуть миланскую команду, причем сделать это по собственной инициативе. Если специалист уйдет, его преемником попытаются сделать Массимилиано Аллегри, который ранее уже приходил вместо Конте в Ювентус. Кроме того, спортивный директор Интера Джузеппе Маротта прекрасно знаком с Аллегри по совместной работе в Юве.

Добавим, что 52-летний Аллегри находится без работы с лета 2019 года, когда он покинул Ювентус. Ранее специалист анонсировал возвращение к работе. По сообщениям СМИ, в услугах Макса также заинтересованы ПСЖ и Барселона.

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