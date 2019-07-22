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Конте дратує Перішіча, хорват хоче пришвидшити свій трансфер з Інтера, – ЗМІ

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Конте дратує Перішіча, хорват хоче пришвидшити свій трансфер з Інтера, – ЗМІ
Іван Перішіч / Reuters

Півзахисник Інтера Іван Перішіч найближчим часом покине команду.

Півзахисник Інтера Іван Перішіч незадоволений діями Антоніо Конте на посаді головного тренера команди та бажає якнайшвидше покинути команду, повідомляє Gazzetta dello Sport.

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За інформацією видання, після матчу проти Манчестер Юнайтед Конте повідомив, що не розраховує на хорвата у подальшому, оскільки Перішіч не підходить під тактичну схему фахівця.

Додається, що представники хавбека обурились через такі вислови та розпочинають переговори з клубами Англії. Зазначалось, що в послугах Перішіча зацікавлений Манчестер Юнайтед, а також Арсенал та Тоттенхем.

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У сезоні 2018/19 Іван Перішіч провів 33 матчі в Серії А у складі Інтера, в яких забив 8 м'ячів.

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Теги
Іван Перішіч Іван Перішіч Інтер Інтер Італія Трансфери Антоніо Конте Антоніо Конте
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