Конте поскаржився на проблеми в Інтері – наставник хоче швидше продавати гравців

Головний тренер Інтера Антоніо Конте вважає, що клуб повинен швидше продавати футболістів.

"Немає сенсу заперечувати те, що у нас виникли труднощі. Як і раніше існує досить велика проблема з приходом і відходом футболістів, але в першу чергу це стосується тих, хто мав би піти.

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Якщо ви попросите мене бути чесним, я скажу, що ми значно відстаємо від графіка в різних областях. Нам потрібно рухатися далі. Ми підготували дуже чіткий план, що стосується трансферів. Відставання в першу чергу пов'язано з тим, що жоден гравець не покинув клуб.

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Нам потрібно значно прискорити процес і зрозуміти, що ще багато що належить зробити в завзятій боротьбі", – передає слова Антоніо Конте Football-Italia.