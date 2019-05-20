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Інтер готує обмін зірками з Манчестер Юнайтед – в угоді фігурують улюбленці Моурінью

20 травня 23:03 1556 Читать на русском
Інтер готує обмін зірками з Манчестер Юнайтед – в угоді фігурують улюбленці Моурінью
Іван Перішіч / AP

Міланський Інтер не покидає надій підписати форварда Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку та готує нову пропозицію для англійського гранда.

"Нерадзуррі" не хочуть платити повну вартість бельгійського гренадера та знайшли варіант із обміном, повідомляє FCInterNews.

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Інтер готовий віддати за Лукаку 30 млн євро плюс атакувальний півзахисник Іван Перішіч, який давно перебуває у сфері зацікавлень манкуніанців. За інформацією видання, реалізація цього плану має кілька цілей: підписати форварда, який до вподоби ймовірному керманичу Інтера в новому сезоні Антоніо Конте, зекономити гроші на інші трансфери та виконати обіцянку перед хорватом, який давно хотів перебратися до АПЛ.

У сезоні 2018/19 Іван Перішіч провів 33 матчі в Серії А, в яких забив 8 м'ячів. Натомість Ромелу Лукаку зіграв 32 матчі в Прем'єр-лізі та забив 12 голів.

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