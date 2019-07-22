Конте раздражает Перишича, хорват хочет ускорить свой трансфер Интера, – СМИ

Полузащитник Интера Иван Перишич в ближайшее время покинет команду.

Полузащитник Интера Иван Перишич недоволен действиями Антонио Конте на посту главного тренера команды, и желает как можно скорее покинуть команду, сообщает Gazzetta dello Sport.

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По информации издания, после матча против Манчестер Юнайтед Конте сообщил, что не рассчитывает на хорвата в дальнейшем, поскольку Перишич не подходит под тактическую схему специалиста.

Добавляется, что представители хавбека возмутились из-за таких высказываний и начали переговоры с английскими клубами. Отмечалось, что в услугах Перишича заинтересован Манчестер Юнайтед, а также Арсенал и Тоттенхэм.

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В сезоне 2018/19 Иван Перишич провел 33 матча в Серии А в составе Интера, в которых забил 8 мячей.