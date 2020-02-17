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Конте – про поразку Інтера від Лаціо: Це був матч за 6 очок, і ми повинні цим пишатись

17 лютого 09:22 504 Читать на русском
Конте – про поразку Інтера від Лаціо: Це був матч за 6 очок, і ми повинні цим пишатись
Лаціо – Інтер / Фото AP

Головний тренер Інтера Антоніо Конте філософськи оцінив втрату очок у поєдинку 24-го туру Серії А проти Лаціо (2:1).

50’ Чіро Іммобіле
70’ Сергєй Мілінковіч-Савіч
 
Ешлі Янґ 44’
44’ Ешлі Янґ
50’ Чіро Іммобіле
70’ Сергєй Мілінковіч-Савіч

"Ми грали добре, але мені не сподобався результат і те, як пропустили голи – ми їх фактично подарували Лаціо. Ми не були бездоганні, але в таких великих матчах, як сьогодні, дрібниці виходять на перший план, а ціна помилки зростає.

Вольова перемога "орлів" у відеоогляді матчу Лаціо – Інтер – 2:1

Є проблема зростання, є певна наївність, в таких ситуаціях хлопцям потрібно бути більш розкутими. В епізодах з пропущеними голами ми діяли занадто м'яко.

У цьому сезоні вже були матчі, коли ми вели в рахунку і втрачали очки, наприклад, проти Барселони і Борусії Д – коли гра була в наших руках, але в підсумку ми програвали.

Ми повинні пройти через все це, щоб правильно реагувати на кожну ситуацію. Сьогодні відразу після перерви здавалося, що ми були чимось налякані. Такого бути не повинно.

Хлопці старанно працювали, і я вдячний їм за це. Ми намагаємося попсувати кров командам у верхній частині таблиці, матч з Лаціо був за шість очок, і вже цим фактом ми повинні пишатися. Разом з тим нам потрібно додавати, якщо хочемо і далі створювати клопоти лідерам", – цитує Конте Football Italia.

Поразка змістила Інтера на третю сходинку, пропустивши вперед Лаціо. Зараз команда Конте відстає від Ювентуса на три очки.

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