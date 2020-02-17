Вольова перемога "орлів" у відеоогляді матчу Лаціо – Інтер – 2:1

Лаціо обіграв Інтер в рамках 24-го туру Серії А. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі Лаціо – Інтер.

Команди розпочали з досить небезпечними моментами на початку гри, проте голи пішли лише перед самою перервою. Янг протягнув м'яч з власної половини, віддав на Кандреву, який вирішив пробити. Після рикошету м'яч відлетів до Янга і Ешлі ударом від газону відкрив рахунок у грі. По перерві Іммобіле зрівняв рахунок ударом з пенальті, а ближче до кінця поєдинку Мілінковіч-Савіч приніс перемогу лаціале.

Лаціо здобув вольову перемогу над Інтером і впритул наблизився до першої сходинки Серії А

Таким чином, Лаціо набрав 56 очок та наблизився до Ювентуса, Інтер з 54 пунктами залишився третім.