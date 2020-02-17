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Конте – о поражении Интера от Лацио: Это был матч за 6 очков, и мы должны этим гордиться

09:23 79 Читати українською
Конте – о поражении Интера от Лацио: Это был матч за 6 очков, и мы должны этим гордиться
Лацио – Интер / Фото AP

Главный тренер Интера Антонио Конте философски оценил потерю очков в поединке 24-го тура Серии А против Лацио (2:1).

50’ Чиро Иммобиле
70’ Сергей Милинкович-Савич
 
Эшли Янг 44’
44’ Эшли Янг
50’ Чиро Иммобиле
70’ Сергей Милинкович-Савич

"Мы играли хорошо, но мне не понравился результат и то, как пропустили голы – мы их фактически подарили Лацио. Мы не были безупречны, но в таких больших матчах, как сегодня, мелочи выходят на первый план, а цена ошибки возрастает.

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Есть проблема роста, есть определенная наивность, в таких ситуациях ребятам нужно быть более раскованными. В эпизодах с пропущенными голами мы действовали слишком мягко.

В этом сезоне уже были матчи, когда мы вели в счете и теряли очки, например, против Барселоны и Боруссии Д – когда игра была в наших руках, но в итоге мы проигрывали.

Мы должны пройти через все это, чтобы правильно реагировать на каждую ситуацию. Сегодня сразу после перерыва казалось, что мы были чем-то напуганы. Такого быть не должно.

Ребята усердно работали, и я благодарен им за это. Мы стараемся попортить кровь командам в верхней части таблицы, матч с Лацио был за шесть очков, и этим фактом мы должны гордиться. Вместе с тем нам нужно прибавлять, если хотим и дальше создавать хлопоты лидерам", – цитирует Конте Football Italia.

Поражение сместило Интера на третью строчку, пропустив вперед Лацио. Сейчас команда Конте отстает от Ювентуса на три очка.

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Италия Интер Интер Антонио Конте Антонио Конте Лацио - Интер
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