Тоттенхем узгодив перехід хавбека Аталанти Руслана Маліновського у зимове трансферне вікно, повідомляє Il Giorno.

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За інформацією джерела, перехід обійдеться "шпорам" у 13 мільйонів фунтів. Наставник лондонців Антоніо Конте хоче підсилити склад перед другою частиною сезону, адже його команді доведеться грати і в АПЛ, і в Лізі чемпіонів.

До слова, окрім Тоттенхема, предметний інтерес до українця проявляють Вест Хем, Ноттінгем Форест та Марсель.

Нагадаємо, у поточному сезоні Маліновський провів за Аталанту 11 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 1 асист. Transfermarkt оцінює гравця у 28 млн євро.

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