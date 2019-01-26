"Король Коно повернувся". У Німеччині захоплюються класним голом Євгена, а про трансфер з Шальке наразі треба забути

Лідер збірної України Євген Коноплянка забив перший гол у сезоні за Шальке та посприяв ще одному взяттю воріт Герти. Команда українця на виїзді в Берліні розписала нічию (2:2) в рамках 19 туру Бундесліги. Аналіз гри вінгера та реакція німецьких ЗМІ – в нашому матеріалі.

Перед матчем німецькі журналісти дружньо ставили Коноплянку в стартовий склад Шальке, але всі наголошували, що його вихід з перших хвилин – наслідок дискваліфікації Вестона Маккенні. Прихильник дикої ротації Доменіко Тедеско не розчарував прогнозистів і нехарактерно для себе зберіг на Герту схему та склад, з якими тиждень тому переміг Вольфсбург.

Єдиною вимушеною зміною став Коноплянка, завдяки якому Марк Ут перемістився в центр. Євген вийшов на ідеальній для себе позиції – лівий вінгер у 4-2-3-1. Українець дійсно почувався максимально комфортно, адже тут арсенал його дій працює найкраще. На Олімпіаштадіоні ми побачили найтиповішого Коноплянку з усіма козирями і недоліками.

Фірмовий гол Коноплянки не допоміг Шальке переграти Герту – результативна нічия

Партнери досить часто покладали на нього завдання вирішального пасу – у складі Шальке немає футболіста, який би краще доставляв сферу в останню третину поля. Не обійшлося без традиційних перетримувань м'яча і обертів на місці, коли на правій нозі "висів" суперник, однак загалом Євген обирав цікаві варіанти розвитку атаки. Як у моменті Суата Сердара, коли вдалося організувати хавбеку рейд у штрафний майданчик.

Дуже допомагав на фланзі Бастіан Очіпка, який вчора об'єктивно був найкращим у матчі. "Ми з Коноплянкою прекрасно попрацювали на бровці, відчувається зіграність", – влучно відзначив після гри Очіпка. Саме вони вдвох створили для Ута другий гол у ворота Герти – Коно вчасно відпасував Бастіану на забігання, а той асистував.

Німецький фулбек пропустив старт сезону через травму, і це може бути однією з причин останніх невдач нашого вінгера – взаєморозуміння з Менділем він так і не знайшов. Зараз зв'язка на лівому краю виглядає чудово, Тедеско тут може припиняти з експериментами.

Головний доробок Євгена у матчі – розкішний фірмовий гол в дальній кут після зміщення з флангу. Футболісти Герти знали про його зброю, завжди прикривали праву ногу та ймовірність ривка у центр. Не менше 3-4 подібних спроб українця розбивалися об щільну гру, але цього разу Ондрей Дуда втратив концентрацію, і дав Євгену фору в частку секунди.

Дебютний гол у сезоні, Коно – герой, однак набір трюків терміново потрібно освіжити. "Фейли Дуди" вже майже не зустрічаються проти Євгена в Бундеслізі, йому не дають бити. При цьому важливо, щоб на таку помилку припав ідеальний удар вінгера, а не запуск м'яча майже паралельно до воріт – як другий і останній постріл Коноплянки по Герті.

Вчорашній результативний удар оцінили в 0,02 xG (зелений колір на карті). Іншими словами – це постріл на удачу, він залітає в 2 випадках зі 100. Катастрофічно мало. А в поточному сезоні Бундесліги наш вінгер зазвичай "купує лотерейний білет". 9 з 11 його ударів не перевищують 0,08 xG. Тому перший гол приходить у січні – і це ще дуже пощастило.

Статистичні портали оцінили Євгена хорошим балом. SofaScore – 7.1, WhoScored – 7.3. В обох випадках середній результат, який "витягнув" гол.

Вчорашні показники українця мало про що говорять. Відзначимо хорошу для нього точність передач (84%) і те, що половина з них була направлена в третину поля берлінців. Одна з двох спроб дриблінгу вийшла вдалою, єдиний навіс у володіння Ярстейна не знайшов адресата.

На оборону працював мало, відсоток виграних Євгеном єдиноборств третій найгірший у команді – 38%. Ще один важливий пункт: Коноплянка на другому місці в Шальке за кілометражем – подолав трішки більше за 11 км. Хоча в інтенсивних ривках на контратаках регулярно програвав у швидкості та гальмував команду.

Реакція німецьких ЗМІ

Авторитетний Kicker вважає, що Коноплянка виправдав свою появу на полі. Інші видання масово пишуть те саме та захоплюються голом. Bild у своєму стилі ефектно описує взяття воріт від Євгена: "Блискавично змістився з лівого флангу, залишив суперників за спиною і підкрутив м'яч точнісінько в дальній кут".

Портал Sport.de інтерпретує гру українця в перспективі можливого трансферу, наголошуючи, що за останніми новинами Шальке хотів його продати. "Коноплянка сам робить собі рекламу", – повідомляє сайт.

Рурські видання розбирають гру "кнаппен" детальніше та виставляють оцінки. Коноплянка цього разу отримав чудові бали та компліменти. Der Westen назвав результативний удар Євгена "голом мрії".

Критичні до українця Ruhr Nachrichten визначили його найкращим гравцем матчу поряд з воротарем Нюбелем – оцінка 2,5.

"Єдиний новий футболіст у складі Шальке, як порівняти з матчем проти Вольфсбурга. Виправдав свою появу в старті вже на 17-й хвилині, коли прекрасним ударом з підйому встановив рахунок 1:0", – пише Франк Лешінскі з RN.

RevierSport виділив Коноплянці лише середній бал серед футболістів Шальке – 3. "На 17-й хвилині забив класний гол, акуратно відправивши м'яч у дальній кут. Однак надалі більше нічим не запам'ятався", – трішки дивний висновок зробило видання.

Найяскравіше, звичайно, відреагували у соцмережах. Офіційний акаунт Бундесліги у Twitter кричить, що Коноплянка виконав удар генія. Згодом додає жарт, який зрозуміють тільки іноземці: "Цей матч ожив швидше, ніж ви вимовите "Євген Коноплянка".

This game sprung into life faster than you can say 'Yevhen Konoplyanka' #BSCS04 0-1 pic.twitter.com/mv9PssVDDx — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) 25 січня 2019 р.

Шальке у своїх профілях на різних мовах вихваляє гол Євгена, закликає грати як він і запускає головну фразу: "Король Коно повернувся!".

Трансфер віддаляється

Коноплянка справді повернувся і навряд чи найближчим часом зникне. Виїзд у Берлін обернувся для Шальке черговою катастрофою – травмувалися 3 футболісти. Бенжамен Стамбулі отримав перелом вилиці, Алессандро Шьопф має проблеми з боковою зв'язкою коліна, а Стівен Скрибскі відчуває серйозний м'язовий дискомфорт.

Пошкодження останніх двох ставлять Доменіко Тедеско в неймовірно складне становище щодо підбору гравців в атаку. В лазареті вже перебувають Харіт, Емболо, Бургшталлєр – попереду немає кому грати. На 4 атакувальні позиції (схоже, що тренер не планує змінювати дієву схему) залишилося 5 футболістів: Коноплянка, Ут, Маккенні та тінейджери без досвіду Райт і Кутуджу. Для всіх чотирьох, крім українця, гра на фланзі є далеко не профільною. Продавати в такій ситуації Євгена – стріляти собі в ногу, яка б в нього не була зарплата. А тут Коно ще й видав хорошу гру з першим голом у сезоні.

Здається, після подій у матчі з Гертою про зимовий трансфер Коноплянки до Туреччини наразі можна забути. Українець повинен отримати ще один шанс на Фельтінс-Арені та скористатися ним. Принаймні для того, щоб влітку змінити клуб зі збереженням нинішньої зарплати, або залишитися в топ-чемпіонаті.

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