Шальке – Борусія М: перша половина зустрічі без голів, ненайкращий тайм Коноплянки

Шальке зустрічається з Гертою в 20 турі німецької Бундесліги. Результат і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Німеччина. Бундесліга, 20 тур

Шальке – Борусія М – 0:0 (LIVE)

Шальке в останніх турах покращив своє становище в турнірній таблиці – три матчі без поразок дали змогу відірватися від зони вильоту на 8 очок. Тиждень тому "кнаппен" розписали нічию з Гертою, а Євген Коноплянка тоді забив дебютний гол в сезоні. У Берліні Шальке катастрофічно поповнив свій лазарет – найбільші проблеми в атаці. Шьопф, Скжибскі, Емболо, Бургшталлєр і Харіт травмовані, тому повторна поява Коно в старті зовсім не здивувала. Доменіко Тедеско включив у заявку навіть двох новачків Матондо та Бруму, а в атаці витустив універсального Маккенні.

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Борусія давно не перемагала в Гельзенкірхені, однак вважалася фаворитом зустрічі. Менхенгладбахці впевнено йдуть по дистанції, після зимової перерви виграли два матчі без пропущених м'ячів, а сьогодні взагалі могли вийти на друге місце – Баварія поступилася Байєру. Для цього Борусії потрібно було здолати Шальке. У Дітера Хеккінга проблем зі складом не було.

Матч розпочався з рівної боротьби. М'яч більше часу проводив на половині поля гостей, але Шальке нічого осмисленого створити не міг – Гладбах контролював сферу. Шальке загрожував зусиллями найкращого гравця команди в цьому сезоні Даніеля Каліджурі. Правий фулбек завдав першого удару в зустрічі (повз ворота), а також після своїх перехоплень прострілював у штрафний майданчик – партнери не відгукувалися.

"Жеребці" відповіли значно гостріше. Ларс Штіндль вийшов на оперативний простір і вистрелив по воротах Нюбеля – м'яч зверху облизав поперечку. Незабаром на удар вивели Деніса Закарію, який виграв позицію в Коноплянки, але пробити голкіпера Шальке не зумів. Євген реабілітувався в чужих володіннях, вирізавши хорошу подачу на Марка Ута – той головою не влучив у ціль.

Згодом гра знову заспокоїлася. Борусія намагалася комбінувати, а Шальке зайняв позиційну оборону з надіями на контратаки. Гладбах ризикованими пасами регулярно давав господарям шанси на швидкі випади, але вони не могли цим скористатися. Один з найперспективніших завершився поганим фірмовим ударом Коноплянки – суперники заблокували.

Наприкінці першого тайму гості несподівано перестали встигати за Шальке, внаслідок чого гельзенкірхенці отримали небезпечні стандарти. Завдяки подачам все того ж Каліджурі зі стандартів "кнаппен" перехопили ініціативу та обійшли опонента за ударами (7 проти 4). Даніель ледь сам не забив прямим ударом зі штрафного, однак м'яч просвистів поруч з "дев'яткою".