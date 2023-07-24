Півзахисник збірної України Євген Коноплянка за крок від укладення угоди з новим клубом.

Український вінгер Євген Коноплянка прибув у місто Клуж для підписання контракту з місцевою командою, інформує Digisport.

"На 95% ми отримали Коноплянку": власник європейського клубу підтвердив трансфер українця

33-річний футболіст перейде у ЧФР Клуж, який минулого сезону фінішував у румунській Суперлізі на третій сходинці, у статусі вільного агента. Як повідомлялось раніше, Євген зароблятиме у новому клубі 20 тисяч євро на місяць.

Зазначається, що Коноплянка підпише контракт терміном на два роки з можливістю пролонгації ще на один сезон.

Нагадаємо, Євген мав одразу декілька пропозицій як з-за кордону (польська Пуща Неполоміце, клуби зі США та Саудівської Аравії, а також малайзійська Теренггана), так і з України (Олександрія та Полісся).

Ярмоленку не варто брати приклад, аномалія Реброва – 7 гравців збірної, які після Європи поверталися догравати в Україну