"На 95% ми отримали Коноплянку. У неділю він приїде, щоб підписати контракт. Ми порозумілися. Це цінний футболіст і, зрозуміло, у нього вражаюче резюме. Гравець, який знає багато про футбол, і який допоможе команді", – цитує Варгу Sport.ro.

Коноплянка узгодив контракт із новим клубом – українець залишається в Європі

Нагадаємо, Коноплянка – вихованець Дніпра, з яким дійшов до фіналу Ліги Європи. Наступного сезону тріумфував у цьому турнірі з Севільєю. Виступав також за Шальке та Шахтар.

Останнім його клубом була польська Краковія, яку він покинув після завершення сезону 2022/23. Раніше повідомлялося, що Коноплянка хоче залишитися в Польщі, а також має екзотичний варіант продовження кар'єри. Transfermarkt оцінює 33-річного півзахисника у 500 тисяч євро.

До слова, ЧФР Клуж минулого сезону фінішував у турнірній таблиці чемпіонату Румунії на третій сходинці, здобувши право виступати у кваліфікації Ліги конференцій. У нинішній першості команда лідирує, набравши у двох турах максимум очок.

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