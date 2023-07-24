Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка в шаге от заключения соглашения с новым клубом.

Украинский вингер Евгений Коноплянка прибыл в город Клуж для подписания контракта с местной командой, информирует Digisport.

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33-летний футболист перейдет в ЧФР Клуж, который в прошлом сезоне финишировал в румынской Суперлиге на третьей строчке, в статусе свободного агента. Как сообщалось ранее, Евгений будет зарабатывать в новом клубе 20 тысяч евро в месяц.

Отмечается, что Коноплянка подпишет контракт сроком на два года с возможностью пролонгации еще на один сезон.

Напомним, Евгений имел сразу несколько предложений как из-за рубежа (польская Пуща Неполомице, клубы из США и Саудовской Аравии, а также малайзийская Теренггана), так и из Украины (Александрия и Полесье).

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