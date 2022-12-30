"Я нещодавно планував ледь не зав'язати з футболом і після цього сказав собі, що взагалі не будуватиму плани на найближче майбутнє. Тобто я прокидаюся наступного дня і думаю лише про сьогодні, максимум про завтра. Я справді про це не думаю.

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Де б я хотів завершити кар'єру? Знову ж таки, не знаю де. Розумієш чому? Я обрав Краковію, тому що, коли тебе хочуть бачити у команді, коли тобі телефонує президент з тренером та осипають компліментами, ти замислюєшся: піти туди, де трохи більше по грошах, де тебе дійсно цінують, куди ти їдеш як легенда і за тебе вболівають, як має бути.

Ну звичайно, я зараз оберу той варіант, де за мене вболівають. У 20 років я б подумав про той клуб, де платять більше. Але зараз я думаю інакше", – сказав Коноплянка в інтерв'ю YouTube-каналу Влади Седан.

Додамо, що Євген зіграв у 13 поєдинках за Краковію в цьому сезоні, записавши до свого активу 3 голи та результативну передачу.

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