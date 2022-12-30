"Я недавно планировал чуть ли не завязать с футболом и после этого сказал себе, что вообще не буду строить планы на ближайшее будущее. То есть я просыпаюсь на следующий день и думаю только о сегодня, максимум о завтра. Я действительно об этом не думаю.

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Где я хотел бы завершить карьеру? Опять же не знаю где. Понимаешь почему? Я выбрал Краковию, потому что когда тебя хотят видеть в команде, когда тебе звонит президент с тренером и осыпают комплиментами, ты задумываешься: пойти туда, где немного больше по деньгам, где тебя действительно ценят, куда ты едешь как легенда и за тебя болеют, как должно быть.

Ну конечно, я сейчас выберу тот вариант, где меня болеют. В 20 лет я бы подумал о том клубе, где платят больше. Но сейчас я думаю по-другому", – сказал Коноплянка в интервью YouTube-каналу Влады Седан.

Добавим, что Евгений сыграл в 13 поединках за Краковию в этом сезоне, записав в свой актив 3 гола и результативную передачу.

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