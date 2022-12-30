Аталанта добряче розважилась у останньому спарингу перед відновленням клубного сезону.

Товариський матч

Аталанта – Крема – 10:1

Голи: Маліновський, 11, Сапата, 22, 49, 77, 89, Пашаліч, 33, Дзаппакоста, 45+1, Мурієль, 73 (пен.), 86, Скальвіні, 83 – ?

Суперником Маліновського і компанії стала Крема, яка навіть у Серії D є лише середняком.

Маліновський втратив один з варіантів втечі через впертість Аталанти

Українець вийшов у основі і саме він відкрив рахунок. Аталанта відверто куражилась, а найбільше м'ячів забив Дуван Сапата – в активі колумбійського бомбардира покер. Зрештою, підопічні Гасперіні зупинились на рахунку 10:1.

Вже 4 січня Аталанта відновлює сезон матчем проти Спеції Віктора Коваленка. Нагадаємо, бергамаски пішли на паузу шостими, відстаючи від зони ЛЧ на 3 очки.

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