Маліновський голом приєднався до перемоги Аталанти з нищівним рахунком 10:1
Аталанта добряче розважилась у останньому спарингу перед відновленням клубного сезону.
Товариський матч
Аталанта – Крема – 10:1
Голи: Маліновський, 11, Сапата, 22, 49, 77, 89, Пашаліч, 33, Дзаппакоста, 45+1, Мурієль, 73 (пен.), 86, Скальвіні, 83 – ?
Суперником Маліновського і компанії стала Крема, яка навіть у Серії D є лише середняком.
Маліновський втратив один з варіантів втечі через впертість Аталанти
Українець вийшов у основі і саме він відкрив рахунок. Аталанта відверто куражилась, а найбільше м'ячів забив Дуван Сапата – в активі колумбійського бомбардира покер. Зрештою, підопічні Гасперіні зупинились на рахунку 10:1.
Вже 4 січня Аталанта відновлює сезон матчем проти Спеції Віктора Коваленка. Нагадаємо, бергамаски пішли на паузу шостими, відстаючи від зони ЛЧ на 3 очки.
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