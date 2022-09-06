Півзахисник Краковії Євген Коноплянка потрапив у символічну збірну 8-го туру Екстракляси за версією статистичного порталу SofaScore.

Тренер Коноплянки вражений дебютним голом українця у Польщі

Наш співвітчизник вийшов у старті матчу проти Ракува і на 28-й хвилині відкрив рахунок розкішним ударом зі штрафного. Українець провів на полі 74 хвилини і допоміг "смугастим" розгромити суперника (3:0). Дії 32-річного футболіста оцінили у 8,0 бала.

Нагадаємо, для Коноплянки це був лише другий гол у польській команді. У поточному сезоні Євген провів за Краковію 4 поєдинки – перші чотири тури він пропустив через травму.

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