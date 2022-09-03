Чемпіонат Польщі 2022/23, 8-й тур

Краковія – Ракув – 2:0 (LIVE)

Голи: Коноплянка, 28, Ракочи, 32

Краковія Коноплянки зійшлась у матчі 8-го туру чемпіонату Польщі з Ракувом, кольори якого захищає Владислав Кочергін. Євген продовжив свою результативну серію після забитого м'яча в мідвік у грі Кубка Польщі.

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Коноплянці довірили виконання штрафного удару поблизу карного майданчика. Українець віддячив партнерам за довіру, класно пробивши у дальній нижній кут – голкіпер не зміг зреагувати. За підсумком першого тайму Краковія веде в рахунку 2:0.

Додамо, що Коноплянка приєднався до Краковії взимку цього року, але вперше результативними діями в Польщі відзначився цього тижня у грі з ЛКС Лагувом з четвертого дивізіону. В чемпіонаті Польщі це його перший гол.

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