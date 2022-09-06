Полузащитник Краковии Евгений Коноплянка попал в символическую сборную 8-го тура Экстраклассы по версии статистического портала SofaScore.

Тренер Коноплянки поражен дебютным голом украинца в Польше

Наш соотечественник вышел в старте матча против Ракува и на 28-й минуте открыл счет роскошным ударом со штрафного. Украинец провел на поле 74 минуты и помог "полосатым" разгромить соперника (3:0). Действия 32-летнего футболиста оценили в 8,0 балла.

Напомним, для Коноплянки это был второй гол в польской команде. В текущем сезоне Евгений провел за Краковию 4 поединка – первые четыре тура он пропустил из-за травмы.

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