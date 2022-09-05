Яцек Зєлінскі, який очолює Краковію, похвалив українського вінгера за гол у ворота Ракува.

"Ми виграли дуже важливий матч. Це найголовніше. Я щасливий і пишаюся хлопцями, їхньою мудрістю. Сказав їм, що пишаюся ними, адже ми розгромили 3:0 команду, яка була однією ногою в груповому турнірі Ліги конференцій.

Коноплянка забив ефектний гол зі штрафного – відео другого взяття воріт за тиждень

Дуже радий за Євгена Коноплянку, який забив гол зі штрафого. Він зробив це, як професор.

Я дуже боявся цього матчу, але тепер сподіваюся, що всі проблеми Краковії залишилися позаду", – цитує Зєлінскі Dziennik Polski.

Для 32-річного Коноплянки гол у ворота Ракува став дебютним у чемпіонаті Польщі. Українець забив у другому матчі поспіль – на тижні він засмутив суперника в Кубку. Після 8-ми турів Екстракляси Краковія посідає 4 місце.

Манчестер Юнайтед переграв Арсенал з голом зіркового новачка – Зінченко помилявся, але зберіг лідерство в АПЛ