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Коноплянка узгодив контракт з Фенербахче, – Fanatik

11:01 2580 Читать на русском
Коноплянка узгодив контракт з Фенербахче, – Fanatik
Євген Коноплянка / Фото офіційного сайту Шальке

Турецький клуб намагається виграти боротьбу за вінгера Шальке.

Фенербахче вже домовився з гравцем збірної України щодо особистого контракту, стверджує Fanatik.

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За інформацією видання, Коноплянка підпише з "канарками" угоду терміном на три роки. Зарплата екс-гравця Дніпра та Севільї складатиме 3,5 мільйони євро. Фенербахче спробує домовитися з Шальке і офіційно оформити трансфер найближчим часом.

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Трансфери Євген Коноплянка Євген Коноплянка Шальке Шальке Фенербахче Фенербахче Туреччина Українці за кордоном
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