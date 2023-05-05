Півзахисник "смугастих" Євген Коноплянка зізнався, що поки не визначився з місцем продовження кар'єри.

"Не знаю, чи залишуся у Краковії – я не говорив про це з клубом.

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Тому поки-що я нічого не знаю про своє майбутнє. Це не мені вирішувати. Мій контракт чинний до 30 червня. В клубі мені нічого не говорили", – цитує Коноплянку Dziennik Polski.

До слова, нещодавно головний тренер Краковії Яцек Зєлінскі заявив, що хотів би продовжити співпрацю з українцем.

Нагадаємо, Євген виступає за Краковію з лютого 2022 року. У поточному сезоні у 24-х матчах за "смугастих" українець забив 4 голи і віддав 2 асисти. Transfermarkt оцінює 33-річного вінгера збірної України у 700 тисяч євро.

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