Польща, Екстракляса, 30-й тур

Краковія – Медзь – 1:1

Голи: Коноплянка, 69 – Драчал, 45+1

Наставник Краковії оголосив вирок Коноплянці – контракт українця спливає вже за два місяці

У черговому турі чемпіонату Польщі Краковія ледь не осоромилась з найгіршою командою першості. Перший тайм минув за незначної переваги господарів, однак на перерву "смугасті" пішли поступаючись – Драчал забив гол у роздягальню вже у доданий час.

Після відпочинку Яцек Зєлінскі випустив Євгена Коноплянку, і той відплатив за довіру. Під час однієї з атак наш земляк вдало зіграв на добиванні і зрівняв. Протягнувши м'яч по центру, він віддав на партнера ліворуч, увірвався у штрафний, отримав пас у відповідь і пробив. Голкіпер у падінні відбив, але вінгера збірної України вже було не зупинити. Цей гол став для українця першим за останні вісім місяців (і четвертим у поточному сезоні). Цікаво, що напередодні матчу наставник Краковії заявив, що хотів би продовжити співпрацю з Коноплянкою, контракт якого завершується вже 30 червня.

Після 30-ти турів Краковія у турнірній таблиці йде сьомою, набравши 42 очки. Від четвертої сходинки, яка дає право на участь у Лізі Європи, їх відділяє 7 пунків (до завершення чемпіонату залишилось 4 тури).

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