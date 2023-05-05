Полузащитник "полосатых" Евгений Коноплянка признался, что пока не определился с местом продолжения карьеры.

"Не знаю, останусь ли в Краковии – я не говорил об этом с клубом.

"Коноплянка мог поехать зарабатывать в Китай": экс-защитник Динамо категорически оценил вызов ветерана в сборную Украины

Поэтому пока-что я ничего не знаю о своем будущем. Это не мне решать. Мой контракт действует до 30 июня. В клубе мне ничего не говорили", – цитирует Коноплянку Dziennik Polski.

К слову, недавно главный тренер Краковии Яцек Зелински заявил, что хотел бы продолжить сотрудничество с украинцем.

Напомним, Евгений выступает за Краковию с февраля 2022 года. В текущем сезоне в 24-х матчах за "полосатых" украинец забил 4 гола и отдал 2 ассиста. Transfermarkt оценивает 33-летнего вингера сборной Украины в 700 тысяч евро.

Коноплянка голом спас Краковию от поражения в Экстраклясе – украинец не забивал 8 месяцев