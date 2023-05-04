"Цей футболіст продемонстрував свій рівень як в Україні, так і у всій Європі. Думаю, що він свої найкращі роки вже відіграв, але так само, як і Лукаш Подольські (Гурнік) чи Каміль Гросіцкі (Погонь), пішов у команду чемпіонату Польщі.

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Хоча міг поїхати заробляти в Китай. Але прийшов сюди, щоб розвивати польський футбол. Женя прийшов не заробляти, а отримувати задоволення від футболу і допомагати команді.

А щодо виклику у збірну України... У будь-якому разі такі футболісти мають бути в національній команді. Він буде тримати роздягальню, команду, тому що Ярмоленко, Коноплянка та інші старожили пройшли декілька поколінь і можуть щось підказати молодим, навіть якщо вони не на полі", – сказав Петров у коментарі ВЗБІРНА.

Нагадаємо, у поточному сезоні Коноплянка провів за Краковію 24 матчі у всіх турнірах, в яких забив 4 голи і віддав 2 асисти. Євген також взяв участь у матчі відбору на Євро-2024 проти Англії, вперше зігравши за збірну України з вересня 2020 року.

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