Коноплянка не поїхав з Шальке на тренувальний збір – відхід з клубу все ближчий

Вінгер Шальке Євген Коноплянка не тренується разом з партнерами по команді.

Шальке вирушив на короткий тренувальний збір у Херцлаке, проте з командою не поїхав український вінгер Євген Коноплянка, повідомляє Ruhr24.

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До слова, останній тиждень хавбек збірної України тренувався у розташуванні Шальке, щоправда, за індивідуальною програмою. А ось участь у заняттях з партнерами Коноплянка не брав. Зауважимо, що українець не потрапив на командне фото Шальке на сезон 2019/20.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що українець перебуває у пошуках нового клубу. Головними претендентами на Коноплянку є турецькі Фенербахче та Бешикташ.

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