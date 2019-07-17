Коноплянка не поехал с Шальке на тренировочный сбор – уход из клуба все ближе

Вингер Шальке Евгений Коноплянка не тренируется вместе с партнерами по команде.

Шальке отправился на короткий тренировочный сбор в Херцлаке, однако с командой не поехал украинский вингер Евгений Коноплянка, сообщает Ruhr24.

Коноплянка приближается к Фенербахче – сумма трансфера и зарплата на одном уровне

К слову, последнюю неделю хавбек сборной Украины тренировался в расположении Шальке, правда, по индивидуальной программе. А вот участие в занятиях с партнерами Коноплянка не брал. Заметим, что украинец не попал на командное фото Шальке на сезон 2019/20.

Напомним, ранее сообщалось, что украинец находится в поисках нового клуба. Главными претендентами на Коноплянку являются турецкие Фенербахче и Бешикташ.

"Мишаня, не спеши меня списывать". Кополовець – про трансфер Коноплянки, застілля із легендою Челсі, політику та геїв