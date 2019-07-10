Коноплянка не потрапив на командне фото Шальке на сезон 2019/20

Німецький клуб не приховує свого бажання позбутися вінгера.

Шальке у офіційному твіттері опублікував фотосесію основного складу команди перед стартом сезону 2019/2020.

"Коноплянка розглядає варіанти з Туреччини, однак його пріоритет – залишитися в топ-чемпіонаті", – Циганик

Серед усіх гравців вболівальники так і не побачили Євгена Коноплянку, якого активно пов'язують з переходом в новий клуб. Основними претендентами на 29-річного українця називають Фенербахче і Бешикташ.

Коноплянка отримав додаткову відпустку – Шальке дозволив українцю вести переговори з іншими клубами

У попередньому сезоні гравець збірної України провів у Бундеслізі всього 13 матчів, в яких відзначився одним голом і одним асистом.