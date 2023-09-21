Коноплянка загруз у глибокому запасі румунського середняка – наставник Клужа пояснив ігнор українця
Головний тренер "залізничників" Андреа Мандорліні прокоментував перспективи Євгена Коноплянки у румунському клубі.
"Я бачу, що він додає. Він приєднався до нас після тривалої паузи без тренувань, але я впевнений у ньому.
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Вони з Чіпріаном Дяком є важливими гравцями для нашої команди", – цитує Мандорліні ProSport.
Нагадаємо, Коноплянка перейшов у ЧФР Клуж наприкінці липня і встиг провести за румунську команду лише 19 хвилин у двох матчах (4 хв у Суперлізі та 15 хв у кваліфікації Ліги конференцій). Останні три поєдинки у чемпіонаті Румунії він провів на лаві запасних.
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