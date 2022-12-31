"Перед Севільєю я тиждень сидів у готелі та чекав, коли мені дадуть зелене світло, щоб я підписав контракт з Атлетіко. Ніхто цього не знає. Я приїхав спочатку туди. Сімеоне каже: "Дайте годину, дайте другу годину". Просто їм треба було одну людину продати. З ним були проблеми, із трансфером. Потрібно було продати одного гравця, щоб потім посадити другого.

Коноплянка зізнався, чи вже думає про завершення кар'єри

Я сидів тиждень. Дружина була на 9-му місяці. Я не міг просто сидіти, їй потрібна була допомога. Мені просто хотілося якнайшвидше повернутися і допомогти, бути поруч. Не міг уже більше, тиждень чи днів десять сидів. Усі агенти мене прямо тримали: "Не їдь. Не треба інший клуб. Зараз Атлетіко підпише.

Севілья – варіант, бо не вийшло з Атлетіко? Так. Сиджу і говорю їм: "Все, я не можу більше. Я їду". Пам'ятаю, що зірвався. Сказав, що нехай беруть квитки, не можу більше чекати, лечу назад. Вони мені: "Добре, давай ми тобі тоді інший варіант знайдемо". Агент за кілька годин: "У мене є Севілья. Тебе влаштовує?" Я такий: "Так, Севілья… Начебто хороший варіант, Ліга Європи, три поспіль виграли, Емері". Гравців навіть не перевірив хто на позиціях. На той час, у 26 років мене це взагалі не цікавило. Я був настільки в собі впевнений, що гратиму", – поділився Коноплянка на YouTube-каналі Влади Седан.

Нагадаємо, що Євген виступав за Севілью з 2015 по 2017 роки. За цей час Коноплянка зіграв за андалусійців 54 поєдинки, відзначившись 9 голами та 8 асистами.

Голи Ярмоленка і Безуса, два значні повернення і 18-річний герой: що робили українці під час ЧС-2022