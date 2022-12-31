"Перед Севильей я неделю сидел в гостинице и ждал, когда мне дадут зеленый свет, чтобы я подписал контракт с Атлетико. Никто этого не знает. Я приехал сначала туда. Симеоне говорит: "Дайте час, дайте другой час". Просто им нужно было одного человека продать. С ним были проблемы, с трансфером. Требовалось продать одного игрока, чтобы потом посадить другого.

Коноплянка признался, думает ли уже о завершении карьеры

Я сидел неделю. Жена была на 9 месяце. Я не мог просто сидеть, ей нужна была помощь. Мне просто хотелось как можно скорее вернуться и помочь, быть рядом. Не мог уже больше, неделю или дней десять сидел. Все агенты меня прямо держали: "Не уезжай. Не надо другой клуб. Сейчас Атлетико подпишет".

Севилья – вариант, потому что не вышло с Атлетико? Да. Сижу и говорю им: "Все, я не могу больше. Я уезжаю". Помню, что сорвался. Сказал, что пусть берут билеты, не могу больше ждать, лечу назад. Они мне: "Хорошо, давай мы тебе тогда другой вариант найдем". Агент через несколько часов: "У меня есть Севилья. Тебя устраивает?" Я такой: "Да, Севилья… Вроде бы хороший вариант, Лига Европы, три подряд выиграли, Эмери". Игроков даже не проверил, кто на позициях. К тому времени, в 26 лет, меня это вообще не интересовало. Я был настолько в себе уверен, что буду играть", – поделился Коноплянка на YouTube-канале Влады Седан.

Напомним, что Евгений выступал за Севилью в сезоне 2015/16. Коноплянка сыграл за андалусийцев 54 поединка, отличившись 9 голами и 8 ассистами.

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