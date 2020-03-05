Коноплянка: Ми не думали, що гра проти СК Дніпро-1 буде настільки легкою

Вінгер Шахтаря Євген Коноплянка прокоментував перемогу над СК Дніпро-1 (4:1) у матчі 21 туру УПЛ.

"Не думали, що буде настільки легко і що вийде забити такі швидкі голи. Напевно, нас зачепив останній матч, в якому ми погано відіграли. А сьогодні просто підбадьорилися і вирішили показувати свій футбол, щоб не було соромно, як після попереднього поєдинку. Зібралися і з перших хвилин грали так, як ми вміємо.

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Ми просто проаналізували матч проти Ворскли. Тренер зібрав нас і пояснив помилки, хоча там і пояснювати нічого не потрібно... Ми самі розуміли, що це була не гра і що все можна виправити тільки в наступному поєдинку.

Можливо, на початку хлопці з СК Дніпро-1 перегоріли або ми були сильні в перші хвилини... Не знаю. Але ми розуміли, що не потрібно зупинятися, продовжували атакувати і могли забивати набагато більше. Команда виглядала добре, тому, вважаю, заслужено виграли", – розповів Коноплянка в коментарі офіційному сайту Шахтаря.

Нагадаємо, у попередньому турі СК Дніпро-1 несподівано здолав Динамо (3:1), а "гірники" поступилися Ворсклі (0:1), зазнавши першої поразки в чемпіонаті.

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