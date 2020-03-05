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Коноплянка: Ми не думали, що гра проти СК Дніпро-1 буде настільки легкою

12:53 311 Читать на русском
Коноплянка: Ми не думали, що гра проти СК Дніпро-1 буде настільки легкою
Євген Коноплянка / Сайт Шахтаря

Вінгер Шахтаря Євген Коноплянка прокоментував перемогу над СК Дніпро-1 (4:1) у матчі 21 туру УПЛ.

4’ Сергій Кривцов
9’ Володимир Адамюк
19’ Тайсон
23’ Євген Коноплянка
 
Владислав Супряга 82’
4’ Сергій Кривцов
9’ Володимир Адамюк
19’ Тайсон
23’ Євген Коноплянка
82’ Владислав Супряга

"Не думали, що буде настільки легко і що вийде забити такі швидкі голи. Напевно, нас зачепив останній матч, в якому ми погано відіграли. А сьогодні просто підбадьорилися і вирішили показувати свій футбол, щоб не було соромно, як після попереднього поєдинку. Зібралися і з перших хвилин грали так, як ми вміємо.

Шахтар – СК Дніпро-1 – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Ми просто проаналізували матч проти Ворскли. Тренер зібрав нас і пояснив помилки, хоча там і пояснювати нічого не потрібно... Ми самі розуміли, що це була не гра і що все можна виправити тільки в наступному поєдинку.

Можливо, на початку хлопці з СК Дніпро-1 перегоріли або ми були сильні в перші хвилини... Не знаю. Але ми розуміли, що не потрібно зупинятися, продовжували атакувати і могли забивати набагато більше. Команда виглядала добре, тому, вважаю, заслужено виграли", – розповів Коноплянка в коментарі офіційному сайту Шахтаря.

Нагадаємо, у попередньому турі СК Дніпро-1 несподівано здолав Динамо (3:1), а "гірники" поступилися Ворсклі (0:1), зазнавши першої поразки в чемпіонаті.

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Шахтар Шахтар Шахтар - СК Дніпро-1 Євген Коноплянка Євген Коноплянка
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