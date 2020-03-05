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Коноплянка: Мы не думали, что игра против СК Днепр-1 будет настолько легкой

12:53 63 Читати українською
Коноплянка: Мы не думали, что игра против СК Днепр-1 будет настолько легкой
Евгений Коноплянка / Сайт Шахтера

Вингер Шахтера Евгений Коноплянка прокомментировал победу над СК Днепр-1 (4:1) в матче 21 тура УПЛ.

4’ Сергей Кривцов
9’ Владимир Адамюк
19’ Тайсон
23’ Евгений Коноплянка
 
Владислав Супряга 82’
4’ Сергей Кривцов
9’ Владимир Адамюк
19’ Тайсон
23’ Евгений Коноплянка
82’ Владислав Супряга

"Не думали, что будет настолько легко и получится забить такие быстрые голы. Наверное, нас зацепил последний матч, в котором мы плохо сыграли. А сегодня просто приободрились и решили показывать свой футбол, чтобы не было стыдно, как после предыдущего поединка. Собрались и с первых минут играли так, как мы умеем.

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Мы просто проанализировали матч против Ворсклы. Тренер собрал нас и объяснил ошибки, хотя там и объяснять ничего не нужно... Мы сами понимали, что это была не игра и все можно исправить только в следующем поединке.

Возможно, в начале ребята из СК Днепр-1 перегорели или мы были сильны в первые минуты... Не знаю. Но мы понимали, что не нужно останавливаться, продолжали атаковать и могли забивать гораздо больше. Команда выглядела хорошо, поэтому, считаю, заслуженно выиграли", – рассказал Коноплянка в комментарии официальному сайту Шахтера.

Напомним, в предыдущем туре СК Днепр-1 неожиданно одолел Динамо (3:1), а "горняки" уступили Ворскле (0:1), потерпев первое поражение в чемпионате.

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