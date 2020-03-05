Коноплянка: Мы не думали, что игра против СК Днепр-1 будет настолько легкой

Вингер Шахтера Евгений Коноплянка прокомментировал победу над СК Днепр-1 (4:1) в матче 21 тура УПЛ.

"Не думали, что будет настолько легко и получится забить такие быстрые голы. Наверное, нас зацепил последний матч, в котором мы плохо сыграли. А сегодня просто приободрились и решили показывать свой футбол, чтобы не было стыдно, как после предыдущего поединка. Собрались и с первых минут играли так, как мы умеем.

Шахтер – СК Днепр-1 – 4:1 – видео голов и обзор матча

Мы просто проанализировали матч против Ворсклы. Тренер собрал нас и объяснил ошибки, хотя там и объяснять ничего не нужно... Мы сами понимали, что это была не игра и все можно исправить только в следующем поединке.

Возможно, в начале ребята из СК Днепр-1 перегорели или мы были сильны в первые минуты... Не знаю. Но мы понимали, что не нужно останавливаться, продолжали атаковать и могли забивать гораздо больше. Команда выглядела хорошо, поэтому, считаю, заслуженно выиграли", – рассказал Коноплянка в комментарии официальному сайту Шахтера.

Напомним, в предыдущем туре СК Днепр-1 неожиданно одолел Динамо (3:1), а "горняки" уступили Ворскле (0:1), потерпев первое поражение в чемпионате.

Шахтер без сопротивления разгромил СК Днепр-1 и снова имеет +13 наверху УПЛ – днепряне потеряли шансы на топ-6