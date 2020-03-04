Шахтар без спротиву розгромив СК Дніпро-1 і знову має +13 нагорі УПЛ – дніпряни втратили шанси на топ-6

Донецький Шахтар впевнено переграв СК Дніпро-1 в матчі 21-го туру Прем'єр-ліги. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Господарі, навчені гірким досвідом київського Динамо, вирішили не відкладати на потім вирішення питання щодо переможця дуелі з дніпрянами. Фактично "гірники" зробили гру в перші 23 хвилини, забивши 4 м'ячі без відповіді.

Шахтар – СК Дніпро-1: онлайн-трансляція матчу УПЛ – як це було

Уже на 3-й хвилині Коноплянка небезпечно пробивав із кута штрафного майданчика, змістившись із флангу, та його постріл Юрчук парирував на кутовий. Але вже після подачі з кута поля Сергій Кривцов виграв другий поверх і головою впевнено відправив м'яч у кут – 1:0.

А ще за 5 хвилин кутовий допоміг Шахтарю вдруге. Після навісу м'яч відскочив на фланг, звідки Коноплянка подав на абсолютно вільного Жуніора Мораєса, який пробив головою і за допомогою рикошету від Адамюка подвоїв перевагу донеччан.

Солідна перевага, зароблена так швидко, однак не зменшила запалу команди Луїша Каштру. "Гірники" продовжили домінувати, а дніпряни зрідка заледве переходили центр поля. У якийсь момент відсоток володіння м'ячем Шахтар довів до космічних 82 % і стало зрозуміло, що нове взяття воріт не за горами.

І справді, ближче до середини тайму Шахтар провів ще одну ударну 5-хвилинку. Спочатку Тайсон після бразильської комбінації із Ісмаїлі та Мораєсом вирвався віч-на-віч із Юрчуком і спокійно переграв кіпера СК Дніпро-1, закрутивши в дальній кут. А на 23-й хвилині Тете сильно пробив низом після флангового прориву, а Євген Коноплянка опинився першим на добиванні після сейву Юрчука. Це 4:0.

Лише після цього дніпряни спромоглися на сякий-такий момент. Але Хобленко, здається, сам не повірив у те, що відбувається, тому невпевнено пробив у Пятова з перспективної позиції. У відповідь "гірники" створили ще кілька нагод і могли довести рахунок до непристойного ще до перерви. Проте, Ісмаїлі (двічі), Тайсон і Мораєс своїми моментами не скористалися.

Натомість "побачення" з Пятовим після розрізного пасу Вакулка отримав Хобленко. Форвард обіграв капітана Шахтаря, але його удар із лінії воріт виніс Кривцов.

Зі старту другого тайму Дмитро Михайленко випустив Тейлора та Супрягу, та ситуацію на полі вони не змінили. Донеччани продовжили контролювати територію, продовжуючи тримати в напрузі оборону гостей на чолі з Юрчуком.

Міг забивати Мораєс – удар парирував кіпер СК Дніпро-1, добивання Майкона заблокували оборонці. А потужний удар останнього після скидки Тайсона на 55-й хвилині пройшов над перекладиною. Той же Тайсон за кілька хвилин наважився на постріл з-за меж штрафного майданчика, та Юрчук впорався і з ним.

Ще двічі воротар дніпрян потрапив в епіцентр подій за 10 хвилин. Це Тете змістився з флангу й потужно пробив, але голкіпер парирував удар по центру. А вже за мить Тайсон вистрілив метрів із 20-ти в дальній кут, та Юрчук виручив і цього разу.

Серія замін від Каштру, коли на полі з'явилися Бондар, Бондаренко та Фернандо, заспокоїла гру. Обидві команди, здавалося, змирилися з цифрами на табло, та все ж дніпряни змогли розмочити рахунок зусиллями талановитої молоді. На 82-й хвилині Владислав Супряга впевнено реалізував пенальті, який призначили за гру рукою Бондаря після пострілу Назаренка.

На цьому Шахтар і СК Дніпро-1 і розійшлися. Отже, 4:1 – впевнена перемога донеччан, у яких тепер 56 пунктів в активі та 13-очкова перевага над Зорею. Натомість дніпряни залишились 8-ми. У них 22 бали та 4-очковий дефіцит від 6-го місця за тур до поділу на "шістки".

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