toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ЛІГА НАЦІЙ ЗБІРНА УКРАЇНИ ШАХТАР - СК ДНІПРО-1 УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Шахтар – СК Дніпро-1 – 4:1 – відео голів та огляд матчу

22:36 268 Читать на русском
Шахтар – СК Дніпро-1 – 4:1 – відео голів та огляд матчу
Шахтар – СК Дніпро-1 – відео голів та огляд матчу / фото ФК Шахтар

Шахтар знищив СК Дніпро-1 в рамках 21 туру УПЛ. Дивіться відео гола та огляд матчу Шахтар – СК Дніпро-1.

4’ Сергій Кривцов
9’ Володимир Адамюк
19’ Тайсон
23’ Євген Коноплянка
 
Владислав Супряга 82’
4’ Сергій Кривцов
9’ Володимир Адамюк
19’ Тайсон
23’ Євген Коноплянка
82’ Владислав Супряга

Шахтар знищив суперника вже до 23 хвилини. Кривцов замкнув подачу з кутового на 4 хвилині, а на 9 хвилині Адамюк зрізав м'яч у власні ворота. Трохи пізніше Тайсон технічним ударом у дальній кут зробив рахунок розгромним, а Коноплянка добив м'яч у ворота після удару Тете.

Шахтар без спротиву розгромив СК Дніпро-1 і знову має +13 нагорі УПЛ – дніпряни втратили шанси на топ-6

В другому таймі СК Дніпро-1 зумів розмочити рахунок – Супряга реалізував пенальті та вже відзначився голами у ворота Динамо та Шахтаря в поточному сезоні.

Таким чином, Шахтар набрав 56 очок та відірвався від другого місця вже на 13 пунктів. СК Дніпро-1 з 22 заліковими балами залишився на 8 позиції.

blog_ava
Динамо втратило Де Пену перед матчами проти Олександрії в чемпіонаті та Кубку
15:22
7504
Теги
Відеоновини Шахтар Шахтар СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Шахтар - СК Дніпро-1
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
25
хв
Наполі
21:45
Інтер
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук