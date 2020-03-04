Шахтар – СК Дніпро-1 – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Шахтар знищив СК Дніпро-1 в рамках 21 туру УПЛ. Дивіться відео гола та огляд матчу Шахтар – СК Дніпро-1.

Шахтар знищив суперника вже до 23 хвилини. Кривцов замкнув подачу з кутового на 4 хвилині, а на 9 хвилині Адамюк зрізав м'яч у власні ворота. Трохи пізніше Тайсон технічним ударом у дальній кут зробив рахунок розгромним, а Коноплянка добив м'яч у ворота після удару Тете.

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В другому таймі СК Дніпро-1 зумів розмочити рахунок – Супряга реалізував пенальті та вже відзначився голами у ворота Динамо та Шахтаря в поточному сезоні.

Таким чином, Шахтар набрав 56 очок та відірвався від другого місця вже на 13 пунктів. СК Дніпро-1 з 22 заліковими балами залишився на 8 позиції.