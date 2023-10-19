Вінгер ЧФР Клуж Євген Коноплянка зізнався, де міг би ще пограти після чемпіонату Румунії.

"Мені, приміром, теж цікаво подивитися, як там з футболом в Китаї чи Японії. Захотілося от подивитися, як у Румунії. Для когось, звісно, справа у грошах.

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Читав інтерв’ю Хендерсона (Джордан Хендерсон, екс-капітан Ліверпуля – прим.). Він сказав, що поїхав до Саудівської Аравії не за грошима. Вірю йому. Чому ні? Можливо, йому дуже подобається чемпіонат Саудівської Аравії", – поділився Коноплянка в інтерв'ю PrimaSport.

Нагадаємо, Коноплянка перебрався до ЧФР Клуж минулого літа, але провів на полі лише 38 хвилин. Попереднім клубом Євгена була польська Краковія, за яку хавбек грав з лютого 2022 по липень 2023 року. Загалом, Євген провів 38 поєдинків за польську команду, відзначившись 4 голами та 2 асистами.

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