Вингер ЧФР Клуж Евгений Коноплянка признался, где мог бы еще поиграть после чемпионата Румынии.

"Мне, например, тоже интересно посмотреть, как там с футболом в Китае или Японии. Захотелось вот посмотреть, как в Румынии. Для кого-то, конечно, дело в деньгах.

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Читал интервью Хендерсона (Джордан Хендерсон, экс-капитан Ливерпуля – прим.). Он сказал, что поехал в Саудовскую Аравию не за деньгами. Верю ему. Почему нет? Возможно, ему очень нравится чемпионат Саудовской Аравии", – поделился Коноплянка в интервью PrimaSport.

Напомним, Коноплянка перебрался в ЧФР Клуж прошлым летом, но провел на поле лишь 38 минут. Предыдущим клубом Евгения была польская Краковия, за которую хавбек играл с февраля 2022 по июль 2023 года. В общем, Евгений провел 38 поединков за польскую команду, отметившись 4 голами и 2 ассистами.

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