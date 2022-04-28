"Допомогою Україні займається наш капітан, як я говорю, Зозуля. Він усім цим керує, зібрав хлопців, які її збирають. Українці з Динамо допомагають, як можуть, також зробили чат для тих, хто грає в Європі. Але я попросив просто дати мені координати, куди, що і як відправляти. Я допоможу чим зможу.

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Тут, у Краковії, хлопці теж пропонують допомогу. Той же Сіпляк (одноклубник з Краковії – прим.) сказав мені, що має будинок на кордоні Словаччини. Тренер теж викликав мене в перший же день і запитав: "Як ми можемо тобі допомогти?".

Він відкрив карту і намотував такі кола, наче ми шукаємо якийсь хід конем, щоб переграти їх. Дуже приємно, що він дійсно хотів допомогти, щоб моя сім'я якнайшвидше дісталася до мене", – поділився Коноплянка у інтерв'ю Футбол News.

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