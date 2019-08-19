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Конопля: У Шахтаря три правих захисники, навіщо я їм – хіба що м'ячі подавати і воду підносити

20:44 1243 Читать на русском
Конопля: У Шахтаря три правих захисники, навіщо я їм – хіба що м'ячі подавати і воду підносити
Юхим Конопля / Десна

Захисник Десни Юхим Конопля, який орендований у Шахтаря, розповів про адаптацію у новій команді та про конкуренцію в донецькому клубі.

"З кожним матчем граю все більше, по 5 хвилин додаю, але до повного матчу ще далеко. Олександр Петраков – емоційний, суворий тренер, Рябоконь – спокійний і демократичний. Вони абсолютно різні.

Конопля порівняв стиль гри Десни з Шахтарем та збірною України U-20

Шахтар на літні збори не запрошував. У них і так три правих захисники, куди їм ще Конопля. Хіба що м'ячі подавати або воду підносити.

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Ми граємо від матчу до матчу. Ставимо завдання набирати очки в кожній грі. Звичайно, я теж ставлю перед собою завдання прогресувати і стати гравцем основного складу команди", – цитує Коноплю "Команда №1".

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