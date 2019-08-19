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Конопля: У Шахтера три правых защитника, зачем я им – разве что мячи подавать и воду подносить

20:44 115 Читати українською
Конопля: У Шахтера три правых защитника, зачем я им – разве что мячи подавать и воду подносить
Юхим Конопля / Десна

Защитник Десны Ефим Конопля, который арендован у Шахтера, рассказал об адаптации в новой команде и о конкуренции в донецком клубе.

"С каждым матчем играю все больше, по 5 минут добавляю, но до полного матча еще далеко. Александр Петраков – эмоциональный, строгий тренер, Рябоконь – спокойный и демократичный. Они совершенно разные.

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Шахтер на летние сборы не приглашал. У них и так три правых защитника, куда им еще Конопля. Разве что мячи подавать или воду подносить.

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Мы играем от матча к матчу. Ставим задачу набирать очки в каждой игре. Конечно, я тоже ставлю перед собой задачу прогрессировать и стать игроком основного состава команды", – цитирует Коноплю "Команда №1".

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