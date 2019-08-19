toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ФІЛІППЕ КОУТІНЬЮ ДИНАМО ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Хавбек Шахтаря Піхальонок вибув на півроку

17:54 351 Читать на русском
Хавбек Шахтаря Піхальонок вибув на півроку
Олександр Піхальонок / Шахтар

Хавбек Шахтаря Олександр Піхальонок отримав серйозну травму у матчі проти ФК Львів.

 
Дентінью 31’
Марлос 37’
31’ Дентінью
37’ Марлос

На 74 хвилині матчу 4 туру чемпіонату України між Львовом та Шахтарем хавбек "гірників" Олександр Піхальонок отримав травму та покинув поле.

Шахтар легко переміг Львів та відірвався від Динамо на 6 очок

У гравця діагностовано пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба. Відновлення займе близько 6 місяців, повідомляє офіційний сайт Шахтаря. Найближчим часом футболіст буде прооперований.

Шахтар не збирається розривати контракт з Малишевим, – ЗМІ

До слова, минулий сезон 22-річний півзахисник провів в оренді у Маріуполі. У поточному сезоні Піхальонок провів за Шахтар 2 матчі, результативними діями не відзначався.

blog_ava
Коутінью став гравцем Баварії – мюнхенці заплатять смішну суму за оренду хавбека
11:33
5070
Теги
Олександр Піхальонок Олександр Піхальонок Львів - Шахтар Шахтар Шахтар Важка травма
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
25
хв
Вулверхемптон
22:00
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук