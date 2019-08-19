Хавбек Шахтаря Піхальонок вибув на півроку

Хавбек Шахтаря Олександр Піхальонок отримав серйозну травму у матчі проти ФК Львів.

На 74 хвилині матчу 4 туру чемпіонату України між Львовом та Шахтарем хавбек "гірників" Олександр Піхальонок отримав травму та покинув поле.

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У гравця діагностовано пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба. Відновлення займе близько 6 місяців, повідомляє офіційний сайт Шахтаря. Найближчим часом футболіст буде прооперований.

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До слова, минулий сезон 22-річний півзахисник провів в оренді у Маріуполі. У поточному сезоні Піхальонок провів за Шахтар 2 матчі, результативними діями не відзначався.