Колишній тренер Карпат, московського Спартака та Краснодара Олег Кононов наразі не має варіантів працевлаштування в Україні.

Напередодні у пресі з'явилася інформація, що фахівець може стати головним тренером ковалівського Колоса. Однак сам Кононов розвіяв ці чутки.

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"Дякую, що в Україні мене не забувають. Але поки щодо мого повернення в УПЛ до мене ніхто не звертався", – цитує Кононова Meta-ratings.

Нагадаємо, в Україні Кононов доволі успішно тренував львівські Карпати, з якими діставався до групового етапу Ліги Європи. Також білорус очолював запорізький Металург та Севастополь.

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