На тренерському містку Колоса з Ковалівки відбулись зміни напередодні поєдинку 14-го туру УПЛ проти Шахтаря.

Виконувач обов'язків головного тренера Колоса Сергій Кузнєцов подав у відставку після поєдинку зі Львовом, проте президент клубу Андрій Засуха поки не ухвалив її, повідомили в ефірі телеканалу Футбол.

Колос – Шахтар: анонс матчу УПЛ

Наразі фахівець залишається у структурі клубу, а команду на матч проти Шахтаря вивів Ярослав Вишняк. Цікаво, що він входив до тренерського штабу Руслана Костишина з 2018 року. Додамо, що це вже друга тренерська зміна в Колосі у поточному сезоні – до цього клуб покинув Костишин.

До слова, матч Колос – Шахтар розпочався о 17:00. У разі перемоги "гірники" можуть очолити УПЛ, обігнавши Динамо за додатковими показниками.

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