У бывшего тренера Карпат, московского Спартака и Краснодара Олега Кононова пока нет вариантов трудоустройства в Украине.

Накануне в прессе появилась информация о том, что белорусский специалист может стать главным тренером ковалевского Колоса. Однако сам Кононов развеял эти слухи.

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"Спасибо, что в Украине меня не забывают. Но пока насчет моего возвращения в УПЛ ко мне никто не обращался", – цитирует Кононова Meta-ratings.

Напомним, в Украине Кононов достаточно успешно тренировал львовские Карпаты, с которыми добирался до группового этапа Лиги Европы. Также белорус возглавлял Запорожский Металлург и Севастополь.

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