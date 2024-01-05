"Люди вже запитували мене про дострокове повернення, але відповідь – ні. Я напевно залишусь тут у січні. Вболівальники Арсенала чудові, вони завжди мене дуже підтримували. За ті чотири роки, що я був там, я завжди буду вдячний уболівальникам. Не хочу говорити погано про АПЛ, тому що там чудова атмосфера, але в Іспанії вона справді приголомшлива. Якщо ви почуєте фанатів з Осасуни та Кадіса – вони не перестають співати весь матч. Тут чудово.

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Я підписав контракт на один рік, я щасливий. Не можу сказати, що буде далі, але я насолоджуюся щодня. Перехід до Реала Сосьєдад на постійній основі не від мене залежить. Але це правда, що мені тут подобається. Щойно з'явилася можливість перейти, я був у цьому повністю переконаний. На 100 відсотків. Я знав, що без сім'ї мені буде важко, і я не зможу бути з друзями, але можу запевнити вас, що мені все дуже подобається. Я щасливий. Я не сумую за своїм домом", – цитує Тірні Noticias de Gipuzkoa.

Нагадаємо, минулого літа Арсенал відправив шотландця в оренду до Реала Сосьєдад, оскільки позиція лівого захисника була переповненою. Однак Юрр'єн Тімбер зазнав серйозної травми, а Токехіро Томіясо їде на Кубок Азії. Залишається Олександр Зінченко, в якого також не все добре зі здоров'ям. Тож не дивно, що в британських ЗМІ з'явилися чутки про дострокове повернення в Лондон Кірана Тірні.

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