Через травму Олександра Зінченка "каноніри" можуть достроково перервати оренду Кірана Тірні в Реал Сосьєдаді, інформує Express.

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Українець ризикує пропустити близько 2 місяців, а дублери Ківіор і Томіясу виглядають непереконливо. Арсенал не готовий стільки часу провести зі слабким фланговим оборонцем. Рішенням проблеми може стати екстрене повернення Тірні, який не так давно був одним з лідерів команди Артети.

Щоправда, шотландець і сам постійно має проблеми зі здоров'ям. Через травми він награв за Реал Сосьєдад всього 640 хвилин, проте під кінець 2023 року таки набрав форму.

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